Große Freude in Hardheim: Mit der Aufstellung der zweiten Kompanie am Freitag ist das Panzerbataillon 363 formell komplett. Zudem übernahm der Landkreis offiziell die Patenschaft.

Hardheim. Mit einem dreifachen „Panzer – Hurra!“ war es am Freitag soweit: Oberstleutnant Pascal Pane stellte die zweite Kompanie des Panzerbataillons 363 in der Hardheimer Carl-Schurz-Kaserne offiziell in

...