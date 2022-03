Hardheim: Neues Buch würdigt die Lebensleistung von Raumfahrtpionier Dr. Rudolph Hohmann

Hardheim. In Hardheim wird man an vielen Stellen mit dem Namen Hohmann konfrontiert. Im Allgemeinen ist damit der wohl bekannteste Hardheimer Sohn, der Raumfahrtpionier Dr. Ing. Walter Hohmann gemeint.

Dessen Enkel Dr. Volker Hohmann, der oft zu Gast in Hardheim ist und dort enge Kontakte pflegt, hat nun ein Buch über seinen Urgroßvater, den Arzt und Patrioten Dr. Rudolph Hohmann veröffentlicht. Das Buch zeigt auf, wie die Familie Hohmann an bedeutenden Geschehnissen der deutschen Geschichte involviert war.

So war Rudolph Hohmanns Neffe Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim als der Stellvertreter von Stauffenberg am Hitler-Attentat 1944 beteiligt. Rudolph Hohmann selbst war über 30 Jahre in der britischen Kap-Kolonie, wo er maßgeblich bei der Gründung deutscher Schulen und Kirchen beteiligt war.

Neben diesem sozialen Engagement galt sein Interesse den deutschen Kolonien auf dem afrikanischen Kontinent und der deutschen Geschichte. Während des Ersten Weltkriegs trat er als Arzt im Gefangenenlager Amberg französischen und russischen Kriegsgefangenen ausgesprochen menschlich entgegen und sorgte für eine optimale chirurgische Versorgung. Trotz seines karitativen Engagements wurde er von den Briten als Spion des Deutschen Reiches bezeichnet, wie aus einem Nachruf seiner Studentenverbindung hervorgeht. Der Familienname Hohmann, damals noch als Homan geschrieben, lässt sich erstmals in dem Dorf Kranlucken, im heutigen Thüringen, um das Jahr 1660 nachweisen.

Am 14. Juli 1840 heiratete in Kassel der kurhessische Steuerrevisor Johannes Hohmann (1806-1873) die aus Kassel gebürtige lutherische Wilhelmine Haumann (1816-1886). Aus der Ehe gingen fünf gemeinsame Kinder hervor: Louise Elise (1841-1900), Caroline (1843-1921), Carl Adam Rudolph, Leopold Ernst (1850-1893) und Carl Heinrich Leopold (1851-1896). Dr. med. Rudolph Hohmann wurde am 14. Juli 1845 in Kassel geboren. Von 1864 bis 1867 erlernte er bei der Hofapotheke Arolsen die Pharmazie und anschließend folgte ab 1867 ein Medizinstudium in Marburg und Würzburg. Als Kriegsfreiwilliger und Unterarzt nahm er am 1870/71-Krieg teil. 1873 erfolgte die Promotion, Approbation in Würzburg, dann eine kurze Tätigkeit in Wörth am Main. Die Eheschließung mit Emma Drube (1843-1928) aus Arolsen fand ebenfalls 1873 statt.

Von 1873 bis Juli 1880 war Dr. Rudolph Hohmann praktischer Arzt in Hardheim und fungierte gleichzeitig für ein Jahresgehalt von zunächst 150 Gulden, später von 257,04 Mark, als Spitalarzt im Hardheimer Krankenhaus.

In dieser Zeit wurden die drei Kinder Eleonore, Caroline und Walter, der spätere Raumfahrtpionier, geboren. Anschließend zog die Familie nach Amorbach, wo Dr. Hohmann als Hofarzt im Fürstenhaus Leinigen tätig war. 1883 siedelte er und 1885 die Familie nach Port Elizabeth in Süd-Afrika. Dort traf er im März 1892 mit dem Hardheimer Josef Eirich zusammen, der bei der kaiserlichen Marine auf der Kreuzerkorvette Sophie seinen Militärdienst ableistete und an einer Weltumsegelung teilnahm. 1914 reiste Hohmann allein nach Deutschland und wurde vom Ausbruch des Ersten Weltkrieges überrascht. Er machte sich drei Jahre jünger, damit er als Arzt im Kriegsgefangenenlager Amberg tätig werden konnte. Nach Ausreise seiner Ehefrau 1916 aus Süd-Afrika lebte er mit ihr zusammen in Amberg bei seiner Tochter Eleonore, wo er am 10. November 1919 starb.

Der verlorene Krieg, die verlorene Arztpraxis in Afrika, die Beschlagnahme des gesamten Vermögens durch die Engländer und der schlechte Gesundheitszustand hatten den Lebenswillen dieses guten Arztes und großen Patrioten gebrochen.

