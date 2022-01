Hardheim: Neue Tovertafel ist eine spielerische Erlebniswelt für Menschen mit Demenz

Hardheim. „Greifbares Glück – Menschen mit Demenz spielerisch aktivieren“: Der Name der aktuellen Förderaktion der Dietmar Hopp Stiftung ist Programm. Gerade in der Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig kognitive Anregungen und Unterhaltung für Menschen mit Demenz sind. Zehn Einrichtungen, die in der Metropolregion Rhein-Neckar Menschen mit Demenz betreuen und begleiten, starten dank der Dietmar Hopp Stiftung mit einem neuen Beschäftigungsangebot in Form einer so genannten Tovertafel ins neue Jahr.Unter den zehn Spendenempfängern im Januar ist auch das ASB Seniorenzentrum am Post Areal in Hardheim.

Im Rahmen ihrer Förderaktion spendet die Dietmar Hopp Stiftung insgesamt 100 Tovertafel-Pakete im Gesamtwert von rund 1,3 Millionen Euro. „Wir leisten mit unserer Förderaktion einen Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität hochbetagter Menschen, die aktuell unter anderem durch die soziale Isolation besonders unter der Pandemie leiden“, betont Stiftungsleiterin Heike Bauer. Gerade wenn Kontakte untereinander nur eingeschränkt möglich sind, können Tovertafeln in Einrichtungen für Menschen mit Demenz spielerisch einen Beitrag zum gemeinschaftlichen Leben leisten.

Aber auch unabhängig von der derzeitigen Corona-Situation können Tovertafeln dazu beitragen, die Spirale aus Apathie und einer fortschreitenden Demenz zu durchbrechen: Spielen fördert die Gehirnleistung. Besonders für ältere Menschen mit Demenz ist es daher sinnvoll, in eine spielerische Erlebniswelt einzutauchen.

Die Tovertafel projiziert Spiele, die auf Bewegung reagieren, auf einen Tisch und entführt Teilnehmerinnen und Teilnehmer akustisch und visuell in andere Welten. Das Spiel ermöglicht den Senioren außerdem Zugang zu alten Erinnerungen wie zum Beispiel Silberbesteck putzen, Laub fegen oder Fußball spielen und regt dadurch die Kommunikation an.

Im Dezember gehörte das Agaplesion Haus Kurpfalz zu den ersten zehn Einrichtungen, die im Rahmen der Förderaktion ein Tovertafel-Paket erhielten. Einrichtungsleiterin Christiane Findeklee sagt: „Die Tovertafel ergänzt unser Beschäftigungsangebot und ist bereits ein absolutes Highlight in unserer Einrichtung.“ Zudem berichten Einrichtungen, in denen die Tovertafel bereits in Betrieb ist, dass sich Bewohnerinnen und Bewohner häufig erkundigten, wann sie endlich wieder spielen könnten.

Zweite Vergaberunde

In der zweiten Vergaberunde der Förderaktion spendet die Dietmar Hopp-Stiftung Tovertafel-Pakete an Einrichtungen in Bürstadt, Dossenheim, Germersheim, Hardheim, Heidelberg, Ludwigshafen, Mannheim, Sandhausen und St. Leon-Rot. „Uns ist beim Auswahlprozess wichtig, dass Einrichtungen unabhängig von ihrer Größe oder ihrem Standort gefördert werden. Bewerber in ganz unterschiedlicher Trägerschaft aus allen Ecken der Metropolregion sollen zum Zuge kommen“, betont Meike Leupold, stellvertretende Leiterin der Dietmar Hopp Stiftung.

Dieses Mal gehen die Tovertafel-Pakete an zehn stationäre Senioreneinrichtungen. Es gebe aber auch Bewerbungen von Kliniken und Tagespflegestätten: „Bis September erhalten jeden Monat zehn Einrichtungen, in denen Menschen mit Demenz betreut und begleitet werden, ein Tovertafel-Paket. Aufgrund der Vielfalt der Bewerbungen bleibt es spannend, wer bis dahin noch unter den Spendenempfängern ist.“