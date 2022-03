Hardheim: Modenschau bot allerhand Anregungen für coolen Auftritt

Hardheim. Einen hohen Unterhaltungswert mit praktischem Nutzen verband die Modenschau im Hause Schuh-Berberich: Am Donnerstag präsentierten gut gelaunte und adrette Models in lockerer Atmosphäre allerhand Anregungen für den coolen Auftritt in der warmen Jahreszeit.

Moderiert wurde der Abend auf sympathische Weise von Julia Göth. Zu sehen gab es Einiges: Vorgestellt wurde eine bunte Palette interessanter Möglichkeiten, geschmackvoll gekleidet und „gestylt“ zu sein. Dazu zählen neben Westen und originell bedruckten Shirts in allen Farben auch Jacken, Halstücher, Kleider und Röcke - durchaus auch raffiniert gestaltet und aus weich fließender Bio-Baumwolle.

Dahinter stand ein klarer Gedanke: Wer mit Umsicht kombiniert und auf Farben achtet, kann mit wenig Aufwand hervorragend aussehen – in jeder Generation, bei jedem Wetter und zu jeder Gelegenheit. Im Zentrum der launigen Show stand der Sommer, es gab jede Menge Inspirationen für den Alltag und manchen festlichen Anlass. Dabei sind frische Farben das Gebot der Stunde: Frisches Grün, Pink, Rot oder kräftige Blautöne schaffen wohltuende Farbtupfer, die zudem bestens aussehen – schließlich fühlt man sich in attraktiver Kleidung auch selbst (noch) attraktiver.

Nicht zu vernachlässigen sind bequeme Schuhe, die freilich nicht nur einfarbig sein müssen: Auch hier runden ansprechende Farben, Muster und Dekors jede Kombination treffend ab. Ebenso kann eine schicke Tasche einen feinen Duftpunkt setzen, gern auch in „wandelbarer“ Form: Die Models hatten Modelle dabei, die sowohl groß und geräumig als auch klein, aber fein eine gute Figur machen. Auch der Hut erlebt in den neuen Kollektionen seine Renaissance, für die Dame und den Herrn: Natürlich waren auch männliche Models auf dem Laufsteg zu finden. Bestens in Form führten sie vor, was dem modernen Mann im Sommer gut zu Gesicht stehen könnte.

Beim Anstoßen mit prickelnden Getränken konnten sich die zahlreichen Gäste sodann in das Abendshopping begeben. ad