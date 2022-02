Hardheim: Kommt Rossmann in den Erfapark?

Hardheim. Dem ein oder anderen aufmerksamen Zuschauer wird es vielleicht aufgefallen sein. Als Architekt Markus Rathke in der Sitzung des Gemeinderats die Änderungsplanung des Erfaparks vorstellte, prangte der Name des Drogeriemarktes Rossmann auf einer großen Anzeigetafel in seinem fiktiven 3D-Film, wie das Einkaufszentrum in Hardheims Ortsmitte einmal aussehen soll.

Doch was steckt dahinter? Siedelt sich tatsächlich die Drogeriekette in der Erftalgemeinde an? Auf Anfrage erhielten die Fränkischen Nachrichten vom Investor Schoofs Immobilien aus Frankfurt darauf folgende Antwort: „Wir führen derzeit noch Gespräche“, sagte Projektentwickler Andreas van Ommen. Es sei aktuell noch völlig offen, ob Rossmann oder ein anderer Drogeriemarkt in den Erfapark einzieht. mg

