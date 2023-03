Hardheim kommt im "heute journal"

Hardheim. Ein Fernsehteam des ZDF war am Dienstagmittag zu Gast in Hardheim. Redakteurin Laura Koditek drehte mit ihrem Team einen Beitrag zum Thema "Erneuerbare Energien und Strommnete in Deutschland". Bei ihren Recherchen stieß sie auf das problematische Projekt "Kornberg" in Bretzingen. Hardheims Bürgermeister Stefan Grimm und Bauamtsleiter Daniel Emmenecker standen dem Team Rede und Antwort. Ausgestrahlt wird der Beitrag nach den aktuellen Planungen des ZDF am Mittwoch, 22. März, ab 21.45 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1