Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Steinemühle in Hardheim - Junge Verfahrenstechnologin will im Herbst mit der Meisterschule beginnen / Spannende Abläufe im Produktionsprozess vorgestellt Hardheim: Jasmin Brauch führt Mühle in die Zukunft

Mehl ist Bestandteil nahezu aller Lebensmittel. Wie es entsteht, erlebt Jasmin Brauch aus Hardheim täglich hautnah mit: Als Verfahrenstechnologin in der zwölften Generation der Familie Müller.