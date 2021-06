Hardheim. Eher im Stillen, aber bei guter Gesundheit und voller Zuversicht begeht Alfred Toth aus Hardheim am heutigen Mittwoch seinen 90. Geburtstag. Er blickt auf ein erinnerungsreiches Leben zurück: „Langweilig war es mir nicht“, bemerkt er.

Am 16. Juni 1931 wurde er in Preßburg geboren, wo er auch aufwuchs, mit seinem bereits verstorbenen Bruder. Dabei kam er mit drei Sprachen in Berührung. „Zuhause wurde deutsch, slowakisch und ungarisch gesprochen“, erinnert er sich. Über die Vertreibung gelangte Alfred Toth mit Mutter und Bruder 1947 über das österreichische Mauthausen nach Deutschland. „Wir kamen gleich nach Hardheim und haben anfangs im Doggenbrunnen gewohnt“, schildert der Jubilar, dessen Berufsleben verschiedene Stellungen im Baugewerbe umfasste.

Zuletzt war er bei der ehemaligen Höpfinger Firma Störzer beschäftigt. Einige Jahre hatte er auf der Schwäbischen Alb verbracht, ehe er wieder zurück nach Hardheim kehrte. Dort fühlt er sich wohl: „Hardheim ist meine zweite Heimat geworden“, erklärt er. Seine große Freude galt stets den Tieren, Wanderungen in der Natur, dem Pilzesammeln sowie Ausflügen mit dem Fahrrad. Durch sein herzliches und offenes Wesen fand der als „Fredi“ bekannte Alfred Toth einen recht großen Freundeskreis, der ihm sicher auch zu seinem 90. Geburtstag gratuliert. Die Fränkischen Nachrichten schließen sich mit besten Wünschen an. ad