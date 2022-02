Hardheim: Hollerbach-Gruppe will sich an Nike-Raketenstellung zentralisieren

Hardheim. Seit einigen Jahren ist die Hollerbach-Gruppe im Besitz der Grundstücksflächen der ehemaligen Nike-Raketenstellungen und des südlich angrenzenden noch unbebauten Grundstücks. Mittelfristig beabsichtigt das Unternehmen, sich an diesem Standort zu zentralisieren und die zur Hollerbach-Gruppe zählenden Firmen und Partnerunternehmen dorthin zu verlagern.

Die Flächen werden schon jetzt für die Hollerbach-Gruppe als Firmengelände zur Lagerung von Baustoffen und Maschinen genutzt. Eine zusätzliche Lagerhalle wurde in jüngster Vergangenheit bereits errichtet. Das Gelände weist allerdings auch noch bauliche Anlagen aus der ehemaligen Nutzung auf. Ein Bauplanungsrecht für diesen Bereich liege bis dato laut Bauamtsleiter Daniel Emmenecker allerdings noch nicht vor.

Deswegen musste der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag in der Erftalhalle den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Hafengrube“ fassen. Einstimmig stimmten die Räte der Aufstellung und der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange zu. mg

