Hardheim: Halbseitige Sperrung wegen Erfapark-Bauarbeiten

Hardheim. Die Hardheimer Ortsdurchfahrt ist von Samstag, 7. Mai, bis Mittwoch, 11. Mai, im Bereich des Erfaparks halbseitig gesperrt. Wie der Investor Schoofs Immobilien aus Frankfurt mitteilte, werden an den Gebäuden in der Würzburger Straße 24 und 26 bis 28 die Außenmauern abgebrochen, weshalb die Fahrbahn zur Gehwegsperrung geringfügig eingeschränkt ist. Der ehemalige Norma-Markt und die einstige Videothek „Lauer“ waren am Freitagmorgen nur noch Schutt und Staub. Und die Mitarbeiter der Fachfirma begannen mit dem Abriss des Gebäudes der ehemaligen Metzgerei Schmall.

