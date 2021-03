Hardheim/Würzburg. „Einen Versuch wert“ war für die VHS-Außenstelle Hardheim die Beteiligung an dem Wettbewerb „100 Ideen für 100 Jahre Mozartfest“. Dieser soll trotz derzeit immer noch unsicherer Perspektiven für die Realisierung der für dieses Jahr geplanten Veranstaltungen Teil der Jubiläumssaison werden.

Es geht dabei um Projekte über Mozart, sein Leben und seine Musik, die in sechs Wettbewerbskategorien eingereicht werden sollten.

Einreichfähige Idee lag vor

Bei der VHS-Außenstelle Hardheim kam man laut Elmar Zegewitz auf die „einreichfähige Idee“, sich am Wettbewerb mit einem Konzert mit Mozartmusik, welches Künstler des Mainfranken Theaters in der Erftalgemeinde gestalten könnten, zu beteiligen – und somit gleichzeitig für das Jubiläumsfestprogramm in Würzburg zu werben. Der zuständige Mitarbeiter des Mainfranken Theaters zeigte sich offen für diesen Vorschlag der VHS- Außenstelle Hardheim, die schon seit rund 50 Jahren regelmäßig Theaterfahrten nach Würzburg anbietet.

Daher erhoffte man sich in Hardheim trotz des in Würzburg ruhenden Theaterbetriebs eine möglichst rechtzeitige und vor allem vor Ende des Einreichtermins angestrebte verbindliche Zusage zur Realisierung eines solchen Vorhabens. Doch die Zeit verstrich – und die Corona-Pandemie machte ein Angebot bis zum vorgesehenen Abschlusstermin – und zum großen Bedauern der VHS Hardheim damit die Einreichung des Wettbewerbsbeitrags – unmöglich.

Inzwischen ist in Würzburg ein beeindruckende Resonanz am Wettbewerb ersichtlich geworden. Bis zum Teilnahmeschluss wurden beim Festival 78 Projekte von Vereinen, Schulklassen, Würzburger Geschäften, Unternehmen und Privatpersonen eingereicht.

Auf Spuren begeben

Die Ideenvielfalt wird als bemerkenswert bezeichnet: ein „Mozart-Tunnel“, der Mozarts Nachtmusik akustisch und visuell erlebbar macht, kulinarische Highlights wie eine Mozart-Kaffeeröstung und Rezepte aus Mozarts Zeit oder eine Geocaching App, mit der sich jeder auf Mozarts Spuren durch Würzburg begeben kann, beweisen die Fantasie der Teilnehmer. Z