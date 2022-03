Hardheim: Freiwillige Müll-„Sammler” mit Begeisterung und Leidenschaft

Hardheim. Im Bemühen um die Säuberung und Erhaltung der natürlichen Schönheit der heimischen Landschaft in der gesamten Erftalgemeinde und deren Umgebung waren am Samstag für den Odenwaldklub Hardheim rund 40 Akteure drei Stunden lang mit Begeisterung und Leidenschaft unterwegs.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An der von Andrea Kaiser organisierten und geleiteten Aktion beteiligten sich sowohl Familien als auch einzelne Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene aus dem Odenwaldklub. Mitgewirkt haben aber auch viele weitere Helfer, darunter zwei aus der Gemeinschaftsunterkunft.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Zum Start am Hardheimer Sportplatz gehörte die Einteilung der einzelnen Gruppen und deren Ausstattung mit Müllsäcken sowie die Festlegung der Einsatzgebiete.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel „Weikiki glänzt” Müllsammelaktion in Weikersheim: Raus aus dem Haus und ran an den Müll Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Verbandsindustriepark Alba Group will Kapazität am Standort Walldürn verdoppeln Mehr erfahren

Im Einsatz waren die Sammler in ihren gelben Schutzwesten unter anderem rund um den Sportplatz sowie entlang der Panzerstraße bis zur „Jägersruhe“, Richtung Steinfurt, Richtung Höpfingen und rund um die „Rakete“. Der Eifer aller Beteiligter wurde denn auch in gebührender Form „belohnt“ – und der mit Müll gefüllte und vom Gemeindebauhof zur Verfügung gestellte Anhänger war dann schließlich auch so voll wie nie zuvor bei solchen Aktionen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei all dem Tun ergab sich eine weitere, erfreuliche Tatsache. Denn auf einen Vorschlag der Kinder wollten diese auf ihren bei solchen Einsätzen üblichen „Pfandflaschenerlös“ verzichten – und diesen zusammen mit einem vom Verein aufgerundeten Betrag an Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet der Ukraine spenden.

In ihren Dank an alle Beteiligten an der Müllbeseitigungs- und Säuberungsaktion schloss Andrea Kaiser auch den Gemeindebauhof mit ein, von dem neben dem Anhänger auch Handwerksmaterialien zur Verfügung gestellt wurden. So konnten schließlich alle mit dem Erfolg der vom OWK durchgeführten Aktion vollauf zufrieden sein. Z