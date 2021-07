Hardheim: Flexible Hort-Betreuung für Grundschüler

Hardheim. Der Hort an der Schule ist eine kommunale Einrichtung der Gemeinde Hardheim und bietet ein flexibles Angebot für die Betreuung von Grundschulkindern. Die Hortbetreuung findet vorrangig in den Räumen des alten Realschulgebäudes statt und erfolgt durch pädagogische Fachkräfte mit langjähriger Berufserfahrung.

Zum Schuljahr 2021/22 beginnt der offene Ganztagsgrundschulbetrieb am Walter-Hohmann-Schulverbund in Hardheim, das heißt, an drei Nachmittagen – immer montags, dienstags und donnerstags – findet jeweils von 7.40 bis 15.40 Uhr Schulunterricht statt.

Aus diesem Grund wird auch das derzeit bestehende kommunale Betreuungsangebot durch den Hort an der Schule zum neuen Schuljahr entsprechend angepasst. Zukünftig können ausschließlich Betreuungszeiten gebucht werden, in denen kein Schulbetrieb parallel stattfindet.

Die Frühbetreuung findet jeweils montags bis freitags von 6.45 bis 7.40 Uhr statt. In der Nachmittagsbetreuung wird an Montagen, Dienstagen und Donnerstagen jeweils die Zeit von 15.40 bis 16.30 Uhr und mittwochs und freitags die Zeit von 12.05 bis 16.30 Uhr abgedeckt. Dieses Angebot kann sowohl von den Ganztagschülern als auch von den Halbtagsschülern in Anspruch genommen werden.

Für die Schulferien ist vorgesehen, dass Kinder an den Tagen, an denen eine Hortbetreuung gebucht ist, auch zu den sonst üblichen Schulzeiten betreut werden. Ausgenommen hiervon sind die Schließtage, welche frühzeitig mitgeteilt werden.

Für die vollumfängliche Inanspruchnahme des Angebots fällt ein Betreuungsentgelt in Höhe von 192 Euro monatlich an. Der Betrag verringert sich stufenweise mit der Anzahl von in einem Haushalt lebenden Kindern unter 18 Jahren.

Es besteht auch die Möglichkeit, das vollständige Angebot der Hortbetreuung jeweils nur tageweise oder auch nur die Frühbetreuung in Anspruch zu nehmen. Dann fallen die Entgelte jeweils nur anteilig an. Sofern das Mittagessen in der Mensa in Anspruch genommen wird, fallen hierfür zusätzlich zwischen drei und 5,60 Euro pro Mahlzeit an.

Die Anmeldung zur Aufnahme in den Hort an der Schule ist schriftlich anhand des Anmeldeformulars vorzunehmen.

Weitere Informationen gibt es im Hort bei Michaela Weimann oder Sabrina Mackert-Ackermann, Telefon 06283/2272761 oder 0170/9398373. Ansprechpartner in der Gemeindeverwaltung ist Robin Steinbach, Telefon 06283/5811.