Hardheim: Das sind die wichtigsten Eckpfeiler des Haushalts 2022

Bürgermeister Volker Rohm brachte in der jüngsten Gemeinderatssitzung den Haushalt für das kommende Jahr ein. Bildung, Feuerwehr und Krankenhaus zählen 2022 zu den wichtigsten Eckpfeilern.

Hardheim. Die Blickrichtung der Gemeinde Hardheim im kommenden Haushaltsjahr geht nach vorne, das machte Bürgermeister Volker Rohm bei der Einbringung des Haushalts deutlich. Man müsse sich jedoch auf das Wesentliche konzentrieren, mancher Wunsch und manche Notwendigkeit bleibe demnach noch unerfüllt.

Gemeinderat in Kürze Lange wurde im Gremium diskutiert, doch nun steht der Verwendungszweck für die jährliche Aktion „Spenden statt Karten“ fest: Je ein Drittel des Erlöses kommt dem Tierheim Dallau, dem Förderverein „Pro Bad“ Höpfingen und dem geplanten Hardheimer Waldkindergarten zugute. Bürgermeister Volker Rohm gab öffentlich bekannt, dass der diesjährige Weihnachtsmarkt abgesagt ist (wir berichteten). Es habe aus verschiedenen Richtungen Kritik und Bedenken gegeben. Ebenso fällt das traditionelle Abschlussessen des Gemeinderats mit geladenen Gästen aus. Julia Göth erkundigte sich, ob es von Seiten der Gemeinde Pläne gibt, eine Impfaktion zu organisieren. Laut Hauptamtsleiterin Mareike Brawek befinde man sich derzeit in Abstimmung mit den ortsansässigen Ärzten, ob so etwas notwendig wäre. mg

Einige notwendige und wichtige Eckpfeiler hob Rohm jedoch in seiner Rede hervor: „Betreuung, Schule und Bildung zum Wohl unserer Kinder stehen an erster Stelle, wenn man an eine Zukunft glaubt“, so der Rathauschef. Notwendige Mittel für „inhaltliche wie bauliche Veränderungen“ seien im Haushalt vorgesehen, um vor allem die Digitalisierung weiter voranzutreiben.

Die Entwicklung von Baugebieten steht auch im nächsten Jahr wieder auf der Agenda. Rohm: „Viele Anfragen vor allem junger Interessenten an Bauplätzen spornen uns an, deren günstige Finanzierungsmöglichkeiten auch zeitnah für den Erwerb von Wohneigentum einzusetzen.“ Wichtig sei sowohl der Verwaltung als auch dem Gremium, „unseren jungen Familien Perspektiven zu geben und Kriterien für eine gerechte Zuteilung zu erstellen“.

Mit der Entwicklung eines neuen Zentrums in der Kerngemeinde sei man auf einem guten Weg, die Sanierung des Rieds laufe weiter. Auch beim „Glashaus“ hoffe man, dass es „mit Unterstützung von Gemeinde und Land endlich vorwärts geht“.

Die Feuerwehr sei sich noch immer unschlüssig über den Standort der dringend benötigten neuen Feuerwache, dennoch seien für weitere noch offene Punkte der Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans Mittel vorgesehen.

Das kommunale Krankenhaus wird den Haushalt der Gemeinde weiterhin mit jährlichen Kosten „in mittlerer sechsstelliger Höhe“ belasten. Während der Pandemie haben sich bauliche Maßnahmen als notwendig erwiesen, und es komme zu Veränderungen in der Ärzteschaft, so Rohm.

Kreisel auf der Agenda

Mittelfristig seien auch Gelder einzuplanen, um den Kreisel am Ortseingang von Schweinberg kommend zu errichten – sofern der Lärmaktionsplan und die Geschwindigkeitsbegrenzungen umgesetzt werden können.

Auf dem „touristischen Sektor“ sei vorgesehen, die Kneipp-Anlage zu errichten sowie an der Jägersruh und am alten Schießstand wieder Rasthütten aufzustellen.

In der nächsten Sitzung in zwei Wochen soll der Haushalt vorberaten werden, ehe am 20. Dezember Beschluss gefasst werden soll.

Vor der Einbringung des Haushalts hatte Patrick Halbauer, Leiter der Forstbetriebsleitung Walldürn, den Forstwirtschaftsplan für das kommende Jahr vorgestellt. Den Einnahmen von knapp 900 000 Euro stehen Ausgaben in Höhe von rund 760 000 Euro gegenüber, so dass ein Überschuss von etwa 140 000 Euro erzielt wird. „Wir können also mit einer deutlichen schwarzen Null rechnen“, sagte Hallbauer. Auch beim Forstwirtschaftsplan werde man Schwerpunkte setzen: die Holzernte sowie Kultur- und Pflegearbeiten, um den Wald klimastabil umzubauen. Einstimmig votierte das Gremium für den Forstwirtschaftsplan.