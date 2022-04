Hardheim. Die Bürgermeisterwahl in Hardheim am 8. Mai rückt näher. Die offizielle Kandidatenvorstellung der Gemeinde findet am heutigen Donnerstag, 28. April, um 19 Uhr in der Erftalhalle statt. Die Bewerber haben 20 Minuten Zeit, um sich und ihre Ziele vorzustellen. Ebenso kann die Bevölkerung Fragen stellen. Die Kandidatenvorstellung kann auch online verfolgt werden: https://youtu.be/IW9VOEex65M.

