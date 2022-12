Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Im alten Kindergarten Hardheim - Mathias Weihbrecht stieß mit seiner Vortragsreihe über Audiotherapie auf offene Ohren / Regelmäßige Selbsthilfegruppe Hardheim: Akzeptanz und Offenheit erleichtern Hörgeschädigten das Leben

„Belastet rein, befreit raus.“ So hatte sich der Audiotherapeut Mathias Weihbrecht seine Vortragsreihe in Hardheim zum Thema Schwerhörigkeit vorgestellt. Aber dass so viele kommen, hat ihn wirklich überrascht. Hardheim. Audiotherapie ist eine umfassende Rehabilitation erwachsener hörgeschädigter Menschen. Darüber, wie man sich als Betroffener das Leben mit vielen kleinen „Tricks“ spürbar erleichtern kann, referierte Mathias Weihbrecht kostenlos in seiner Vortragsreihe und bei einer Selbsthilfegruppe, die er ins Leben gerufen hat (die FN berichteten).