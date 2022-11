Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bauarbeiten am „Rewe-Kreisel“ Hardheim: 120-Tonnen-Kran bewegt monströse Teile

Der Bau des Regenüberlaufbeckens mit Regenrückhaltebecken am „Rewe-Kreisel“ in Hardheim geht in die Endphase: Spektakuläre Bilder boten sich den Passanten am Dienstagmorgen, als ein 120-Tonnen-Kran die ersten drei von insgesamt fünf Fertigteilen des Beckens in die dafür vorgesehene Grube hob.