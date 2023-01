Hardheim: 100-Tonnen-Kran hievt Bäume aus dem Wald

Die Arbeit von Andreas Schätzlein ist nichts für schwache Nerven: An einem Klettergurt befestigt zieht ihn ein 100-Tonnen-Kran in luftige Höhe über ein Waldgebiet am Hardheimer Ortsausgang in Richtung Miltenberg. Aus Verkehrssicherheitsgründen müssen dort im Hang Bäume gefällt werden. Aufgrund der Lage und des Zauns, der das Privatgrundstück von der Landstraße trennt, können die abgesägten

...