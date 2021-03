Hardheim. Die in Fachgeschäften Hardheims und den Kirchen aufgestellten Handy-Sammelboxen der Kolpingsfamilien der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland erwiesen sich als voller Erfolg: Rund 200 alte Handy wurden abgegeben und beim Hilfswerk Missio recycelt.

Als legitimer Nachfolger warten nun „Handysäulen“, die von Kolping-Vorsitzendem Alexandre Ost gezimmert wurden, auf ausgediente Mobiltelefone.

„Aktion Schutzengel“

Die in Deutschland nicht mehr gebrauchten Handys werden gesammelt beim Hilfswerk Missio recycelt, wo mit der „Aktion Schutzengel“ für Familien in Not weltweit die dramatische Situation von Familien im Kongo in den Mittelpunkt gestellt und gezielt geholfen wird. „Für jedes Handy erhält Missio einen Beitrag für die Hilfsprojekte der ‚Aktion Schutzengel’ im Kongo“, informiert Ost. Millionen sind durch den Bürgerkrieg im Kongo zu Flüchtlingen im eigenen Land geworden; unter dem Konflikt leiden vor allem Familien.

Dörfer werden überfallen, Menschen verschleppt und Frauen Opfer sexueller Gewalt; im Osten des Landes kämpfen bewaffnete Milizen um Bodenschätze. Durch den illegalen Verkauf von Erzen wie Coltan finanzieren sie ihren Krieg. „Die grausamen Kämpfe haben etwas mit unseren Handys zu tun. Coltan sorgt dafür, dass die Handys nicht überhitzen“, betont er. Hier dockt das Projekt „Saubere Handys“ an: „Statt illegalem Coltan aus der Konfliktregion möge es aus recycelten Handys gewonnen werden“, so Alexandre Ost, „für jeden Einzelnen ist es nur ein kleiner Schritt, aber gemeinsam können wir etwas bewegen!“

Die Handysäulen tragen nicht zuletzt dem ungebrochen starken Zuspruch Spendenwilliger Rechnung: „Auch nach dem offiziellen Ende der Aktion erhielten wir Anrufe aus dem gesamten Kreisgebiet, ob man denn weiterhin Handys bei uns abgeben könnte“, blickt Ost erfreut zurück.

Säulen befinden sich nach wie vor in der Pfarrkirche St. Alban in Hardheim sowie in der Bäckerei Dietz-Thorwart aufgestellt. Aus Plexiglas und Holz gearbeitet, sind die Säulen durch angebrachte Rollen beweglich. ad