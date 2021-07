Grünes Licht für Photovoltaikpark in Bretzingen

Das Interesse an der Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen ist groß. „Fast in jeder Sitzung beschäftigen wir uns mit Anfragen“, erklärte Bürgermeister Volker Rohm am Montagabend bei der letzten Sitzung des Gremiums vor der Sommerpause einleitend zum Tagesordnungspunkt „Solarpark Bretzingen“. Er fügte hinzu: „Wir haben genau zur richtigen Zeit unseren Kriterienkatalog erstellt.“ Dieser

...