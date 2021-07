Auf einer Gesamtfläche von etwa 9,12 Hektar möchte ein Bretzinger eine Freiflächenphotovoltaikanlage errichten. Nun gab es vom Ortschaftsrat und dem Gemeinderat grünes Licht dafür.

Hardheim/Bretzingen. Das Interesse an der Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen ist groß. „Fast in jeder Sitzung beschäftigen wir uns mit Anfragen“, erklärte Bürgermeister Volker Rohm am Montagabend

...