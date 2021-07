Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Ortschaftsrat Gerichtstetten - Harald Schmieg stellte geplantes Projekt vor / Solarpark erfüllt Kriterienkatalog der Gemeinde Hardheim vollständig Grünes Licht für Photovoltaikanlage in Gerichtstetten

Angrenzend an den bereits bestehend Solarpark in Gerichtstetten entsteht eine weitere Freiflächen-Photovoltaikanlage. Dafür gab der Ortschaftsrat am Dienstag in seiner Sitzung in der Turnhalle einstimmig grünes Licht.