Erfeld. Ein Polizeihubschrauber, die Polizeihundeführerstaffel sowie mehrere Streifen der umliegenden Polizeidienststellen waren am Donnerstag nach einem Einbruch in Erfeld im Einsatz. Eine Zeugin hatte gegen 19.30 Uhr einen Einbruch in ein derzeit nicht bewohntes Wohnhaus in der Erfelder Straße gemeldet. Ein unbekannter Mann war kurz zuvor aus dem Haus geflüchtet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass dieser das Gebäude betreten, Schränke durchwühlt und Wertgegenstände zum Abtransport bereitgestellt hatte. Vermutlich weil er entdeckt wurde, brach der Mann sein weiteres Vorhaben ab und flüchtete mit einer vierstelligen Bargeldsumme aus dem Haus. Trotz der groß angelegten Fahndung konnte er nicht aufgefunden werden. Aus diesem Grund werden nun Zeugen gesucht, die den circa 1,80 Meter großen, dunkel gekleideten Mann, der einen Rucksack bei sich trug, beobachtet haben oder Hinweise auf den möglicherweise von ihm benutzten silbernen Kombi mit BCH-Kennzeichen geben können.