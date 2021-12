Goya sehen und Basel besichtigen

Hardheim. Die vhs-Außenstelle ermöglicht Kunstinteressierten den Besuch der großen Goya-Ausstellung in Basel in Verbindung mit einem Aufenthalt in Basel am 22./23. Januar.

Die Fondation Beyeler widmet dem Künstler Francisco de Goya (1746 bis 1828) eine der bisher bedeutendsten Ausstellungen. Goya ist einer der letzten großen Hofkünstler und der erste Wegbereiter der modernen Kunst. Er ist sowohl Maler eindrücklicher Porträts als auch Erfinder rätselhafter persönlicher Bildwelten. Goyas mehr als 60 Jahre währender Schaffensprozess umfasst den Zeitraum vom Rokoko bis zur Romantik.

70 Gemälde und 100 Zeichnungen

Es ist gelungen, für die Ausstellung rund 70 Gemälde und über 100 meisterhafte Zeichnungen und Druckgrafiken zu versammeln. Selten gezeigte Gemälde aus spanischem Privatbesitz werden in der Fondation Beyeler erstmals mit Schlüsselwerken aus den renommiertesten europäischen und amerikanischen Museen und Privatsammlungen vereint. Ergänzend zum Museumsbesuch wird eine Stadtrundfahrt mit Stadtrundgang in Basel geboten. Unterbringung ist im Vier-Sterne-Hotel am Hauptbahnhof im Zentrum von Basel. Die Innenstadt ist bequem in zehn Minuten zu Fuß oder mit der Straßenbahn erreichbar. Anmeldeschluss ist der 21. Dezember 2021, Anmeldung bei Volkshochschule Hardheim, Elmar Zegewitz, zegewitz@t-online.de, Telefon 06283/8338 oder im Rathaus Hardheim, Annette Mayerhöfer, Telefon 06283/5851.