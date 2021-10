Gottesdienste wieder in der Kirche

Hardheim. In den vergangenen Monaten fanden die Sonntagsgottesdienste der evangelischen Kirchengemeinde regelmäßig in der Erftalhalle statt, da dort unter den zahlreichen Gottesdienstbesuchern die Mindestabstände zum Schutz vor Corona-Infektionen gut eingehalten werden konnten.

Inzwischen wird die Erftalhalle jedoch zunehmend für andere Veranstaltungen benötigt, so dass die Gottesdienste ab kommenden Sonntag wieder in der evangelischen Kirche in der Jahnstraße stattfinden.

Um auch dort die notwendigen Hygienemaßnahmen einhalten zu können, werden bis auf Weiteres sonntags zwei Gottesdienste gefeiert: Um 9 und um 10.30 Uhr.

Im Gegensatz zu sonstigen Gemeindeveranstaltungen, für die die übliche 3G-Regel gilt, steht der Gottesdienstbesuch ohne Einschränkung allen offen. Eine vorherige Anmeldung unter www.ev-kirche-hardheim.de ist für die Teilnahme nicht zwingend erforderlich, hilft jedoch bei den Planungen.

Schwierige Umstände

Pfarrer Keller zeigt sich dankbar für die zurückliegenden Zeit in der Erftalhalle: „Wir blicken zurück auf zahlreiche sehr gut besuchte Gottesdienste, in denen wir trotz der schwierigen Umstände Gottes Segen erfahren durften. Als evangelische Kirchengemeinde sind wir der politischen Gemeinde äußerst dankbar für die Möglichkeit, die Erftalhalle regelmäßig für unsere Gottesdienste zu nutzen. Jetzt freuen wir uns aber auch wieder auf die Treffen in unserer kleinen, aber feinen evangelischen Kirche.“