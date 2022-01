Gleich mehrere Straftaten begangen

Hardheim. Gleich mehrere Straftaten hat ein 35-Jähriger am Mittwochmorgen in Hardheim begangen. Der Mann tankte seinen BMW an einer Tankstelle in der Würzburger Straße. Da er davonfuhr, ohne die Rechnung in Höhe von 20 Euro zu bezahlen, wurde vom Tankstellenpersonal Anzeige wegen Betrugs erstattet.

Seit vier Monaten abgemeldet

Im Rahmen der Ermittlungen wurde noch am Mittwoch festgestellt, dass der Mann an die Tankstelle gefahren war, ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein. Nach Angaben der Polizei kommt hinzu, dass der BMW seit mehr als vier Monaten abgemeldet und deshalb vermutlich nicht mehr versichert war.

Ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Der 35-Jährige muss deshalb mit Anzeigen wegen Betrugs und Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

