Gewinner des Rätsels gezogen

Hardheim. Zehn wert-und gehaltvolle Geschenkkörbe im Wert von jeweils mindestens 50 Euro mit nützlichem Inhalt in Form von Produkten aus der gesamten Region konnten Teilnehmer am Gewinnspiel der Hardheimer Apotheke an der Post gewinnen. Daran hatte sich eine beachtliche Zahl von Interessierten beteiligt, die sich mit der Beantwortung der bei diesem „Sommerrätsel“ gestellten Fragen zu Gegebenheiten in Hardheim, Höpfingen und der näheren Umgebung mit der daraus resultierenden richtigen Antwort „Josefskapelle“ die Chancen auf den Gewinn eines solchen ausrechneten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Donnerstagnachmittag zogen Elisabeth und Susanna Keller, Töchter der evangelischen Pfarrerfamilie, unter den Augen von Dr. Petra und Johannes Sitterberg die Gewinner der zehn Geschenkkorbe.

Diese sind Margarete Rechnitzer, Helga Schwarzer, Heike Laumer, Lothar Ruff, Ivonne Link, Irmgard Blum, Nina Geiger, Roswitha Seber, Martina Leiblein und Christian Coliati. Sie können ihre Gewinne ab sofort in der Apotheke an der Post abholen. Z