Mit „Flucht und Vertreibung“ überschrieben ist eine neue FN-Serie. Sie befasst sich mit der Ankunft der ersten Vertriebenen in der Folge des Zweiten Weltkriegs, die sich 2021 zum 75. Mal jährt.

Hardheim. Die „Schulspeisung“ steht im Mittelpunkt des heutigen Teils unserer Serie, in dem unter anderem auch die Bevölkerungsentwicklung thematisiert wird:

Ab Juni 1947 setzte die „Hoover-Schulspeisung“ ein. Diese Initiative gründete der ehemalige US-Präsident Herbert C. Hoover, der eine tägliche Zusatzmahlzeit (rund 350 kcal) für Kinder und Jugendliche empfahl, die teilweise aus englischen und US-Armeebeständen sowie aus privaten Spenden der US-amerikanischen Bürger zustande kam.

Zum empfangsberechtigten Personenkreis zählten schulpflichtige Kinder von sechs bis 18 Jahren nach ärztlichem Gutachten; Kinder von Selbstversorgern (Landwirten) waren ausgeschlossen. Etwa 20 Prozent der untersuchten Kinder wurden als unterernährt eingestuft. Für das Essen zahlten die Eltern gestaffelt nach ihrem Einkommen etwa fünf bis fünfzehn Pfennige pro Mahlzeit, die oftmals auf Antrag auch kostenlos abgegeben wurde.

Ein schleppendes und langwieriges Verfahren geschah auch mit der Gestellung von Wohnraum. Um Unterbringungen zu finden, hatten die Gemeinden Flüchtlingsausschüsse zu bilden, die sich um eine gerechte Verteilung der Neuankömmlinge, aber auch um die Bewohnbarkeit der Räume zu kümmern hatten.

In Hardheim wurden dazu bestellt: die Ostflüchtlinge Gustav Schilke, Johannes Fischer, Ignaz Gürtler, Laurenz Müllner, Josef Storm und Paul Tesar, sowie der katholische Pfarrer Josef Heck und der evangelische Vikar Franz Vath (Buchen) als Vertreter der beiden Konfessionen. Schilke wurde zudem als örtlicher Beauftragter für das Flüchtlings- und Wohnungswesen bestellt, musste sich aber auch einer Verleumdung durch einen einheimischen Bürger gerichtlich zur Wehr setzen.

In Bretzingen bestand der Ausschuss aus dem Bürgermeister, dem Ortsgeistlichen, den Gemeinderäten Dannbacher und Reichert sowie als Vertreter der Vertriebenen, Leopold Pollak. Immerhin konnten in der kleinen Erftalgemeinde 714 Personen in 430 Wohnungen untergebracht werden.

Es galt aber zuerst geeigneten Wohnraum zu finden. Dazu bildete das Landratsamt in Buchen auf Vorschlag jeder Gemeinde eine Wohnungskommission, deren Mitglieder aus Vertretern des Gemeinderats, der Konfessionen, der caritativen Organisationen sowie der Flüchtlinge und Vertriebenen bestanden. Ihre Aufgabe war es, nicht bewohnter Wohnraum zu erfassen, Nazi-Familien zusammenzulegen, eine Umwidmung von Wohn- zu gewerblichen Zwecken zu verhindern und eine getarnte Belegung von Wohnraum für gewerbliche Zwecke aufzudecken.

Schon zu Beginn des Februars 1946 informierte der Landrat die Bürgermeister, dass der Landkreis 20 bis 26 Tausend Ostflüchtlinge aufzunehmen habe. Um eine Beeinflussung der Wohnungskommission im eigenen Ort zu verhindern, hatten in kleineren Gemeinden wie Bretzingen, ihre Wohnungskommission nach Hohenstadt zu entsenden, in der Gemeinde Bretzingen selbst aber hatte die Kommission aus Ahorn die entsprechenden Feststellungen zu treffen.

Über den ersten Transport, der in Seckach ankam, berichtete der Landrat in einem Rundschreiben vom 14. März 1946. Unter den 1.190 Personen seien 286 Männer, 551 Frauen und 353 Kinder gewesen. Dieser Transport kam vom niederösterreichischen Melk an der Donau und hatte nach amtlichen Angaben 1237 Personen an Bord.

Es sei deshalb ein derart großer Anteil an Männern dabei gewesen, schreibt der Landrat, weil die Menschen schon vor einem Jahr aus dem Sudetengau ausgewiesen worden seien und nun über Auffanglager in Österreich nach Nordbaden kamen. Bei künftigen Transporten sei mit einer geringeren Anzahl an Männern zu rechnen, dafür werde aber die Zahl der Kinder größer sein, weshalb sich sein Appell an die Gemeinden zur rechtzeitigen Schaffung von Kindergartenplätzen richtete.

Weil mit einer verstärkten Rückkehr von Kriegsgefangenen zu rechnen sei, ordnete der Landrat eine wöchentliche Berichterstattung über die Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden an. Allerdings waren die Meldevordrucke des Landkreises für die Bürgermeisterämter schwer zu verstehen, denn immer wieder wurden neue Listen erstellt und Herkunftsländer wie Sudetenland, Tschechoslowakei, Generalgouvernement, Schlesien, Baltenländer und weitere bezeichnet und auch wieder verändert. Und auch Evakuierte aus den verschiedenen Besatzungszonen sowie die Ortseinwohner mussten gemeldet werden. Ausländer wurden wieder gesondert statistisch erfasst. Zu ihnen zählten nun auch Menschen aus dem Saarland, dem Elsass, Schlesien und Österreich.

Am 16. Februar 1946 waren in Hardheim 2807 Einwohner gemeldet (2434 Einwohner, 123 Ostflüchtlinge und 250 Evakuierte). Nur sieben Monate später, am 20. September, hatte Hardheim schon eine Bevölkerungszahl von 3729 Personen, darunter 1159 Ostflüchtlinge und 368 Evakuierte.

Streng verboten

Streng verboten war den Gemeinden, Zuzügler aus anderen Städten, Kreisen und Zonen aufzunehmen. Schon recht bald wurde das Aufnahmesoll der Ostflüchtlinge mit 1.324 Personen festgelegt. In den Folgemonaten füllte sich das Aufnahmesoll zusehends. Erst nach Überprüfung der Wohnverhältnisse erlaubte der Landrat am 12. Juli 1946 eine Verminderung des Aufnahmesolls auf 1212 Personen.

Vorausgegangen waren zahlreiche Beschwerden der Bürgermeister an den Landrat. So kündigten die Bürgermeister von Ballenberg, Erlenbach, Gommersdorf, Horrenberg, Hüngheim, Klepsau, Krautheim, Merchingen, Neunstetten, Oberndorf, Oberwittstadt, Unterwittstadt und Winzenhofen in einem gemeinsamen Schreiben an den Landrat vom 14. Juli 1946 ihren Rücktritt an. Sie seien zudem empört, dass die Gemeinden der württembergischen Nachbarkreise weitaus geringere Aufnahmekapazitäten zu erfüllen hätten. Im Oberamt Künzelsau seien einige Gemeinden sogar ohne Zuweisungen geblieben.

Aber auch die Geistlichen beider Konfessionen trugen Klagen an den Landrat heran, denn sie machten sich Sorgen um sittliche Entgleisungen infolge der räumlichen Enge. So würden Erwachsene, Heranwachsende und Kinder ohne Unterschied der Geschlechter in gemeinsamen Betten nächtigen und auf engstem Raume leben.

Beispielhaft berichtete der evangelische Dekan Dr. Bier, dass eine Familie mit zwei Erwachsenen und drei Kindern im Alter von neun, elf und dreizehn Jahren nur einen Raum mit einem einzigen Bett hätte. Einer Familie mit acht Personen (fünf Erwachsene und drei Kindern) stünden nur zwei Betten zur Verfügung. Der Vater müsse mit der 15-jährigen Tochter in einem Bett schlafen.

Auch die Bekleidungsverhältnisse seien katastrophal; es fehle an Wäsche, Schuhen und vor allem an Strümpfen. Das Gesundheitsamt warnte in diesem Zusammenhang auch vor dem Ausbruch ansteckender Krankheiten. Für alte Menschen fehlten sowohl Alten- als auch Pflegeheime und auch die vorhandenen Krankenhausbetten reichten bei weitem nicht mehr aus.

Der Bezirksbaumeister sah dringende Gefahren durch die Belegung von Wohnräumen, die dazu nicht geeignet seien und wo keine Rücksicht auf die statischen Verhältnisse genommen werde. Drastisch berichtete er beispielhaft von Unglücksfällen in mehreren Gemeinden, wo Stallgebäude und Scheunen durch die Belegung von Eingewiesenen zusammenbrachen.

So seien beim Einsturz einer Scheune in Eubigheim eine Milchkuh und in Osterburken beim Einsturz eines Stalles ein Pferd getötet worden, während in Götzingen drei Schweine nur unter Lebensgefahr aus den Trümmern gerettet werden konnten.

Die Bürgermeister aller Gemeinden berichteten dem Landrat im Juli 1946, dass Vertriebene nur unter Polizeieinsatz Zutritt zu den ihnen zugewiesenen Häusern erhalten konnten. Die tägliche Anforderung von Polizeibeamten stellten Polizeidienststellen, Bürgermeister und Landratsamt vor kaum zu lösenden Problemen und erforderten oftmals auch den Einsatz von Besatzungssoldaten (Fortsetzung folgt).