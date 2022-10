Gemeinsam einen Blick in die Bibel werfen

Hardheim. Nach langer Pause wird in Hardheim in der Woche vom 26. bis 29. Oktober wieder eine ökumenische Kinderbibelwoche angeboten.

Von Mittwoch bis Freitag treffen sich Kinder im Vorschulalter (bis einschließlich Klasse 2) von 14.30 bis 16 Uhr im katholischen Pfarrheim in Hardheim, Kinder ab Klasse drei von 16.30 bis 18 Uhr. Ein Abend für Teens ist für Freitag, 28. Oktober, ab 19 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum geplant. Der gemeinsame Abschluss wird mit einem Wortgottesdienst am Samstag, 29. Oktober, um 10 Uhr in der katholischen Kirche St. Alban gefeiert.

Das Team besteht aus vier jungen Menschen, die in ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr durch Deutschland reisen und ihr Programm bei Kindertagen, Ferienprogrammen oder Wochenendfreizeiten durchführen. Begleitet werden sie von einem ausgebildeten Mitarbeiter der Kinder- und Jugendmission. Neben dem Plenumsprogramm gibt es zusätzlich flexible Elemente, wie Workshops, bei denen die Kerngedanken des Programms vertieft werden sollen.

Vom Deutschen EC-Verband professionell geschult und begleitet ist das Team-EC nicht nur ein Gewinn für die teilnehmenden Kids, sondern auch für die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die sich Methoden und Lieder für ihre weitere Arbeit mit den Kindern vor Ort aneignen können. Für begleitende Eltern wird im Pfarrheim ein Elterncafé angeboten. Wer dieses mit einer Kuchenspende unterstützen möchte, kann sich im evangelischen oder katholischen Pfarramt in Hardheim (Telefon 06283/50356 bzw. 6213) melden.