Gemeinsam „das Dorf lebendig halten“

Ehrungen verdienter Aktivposten umfasste die Jahreshauptversammlung der Kolpingsfamilie Erfeld, die am Donnerstag im Gerichtstettener Gasthof „Zum Hirschen“ stattfand.

Erfeld. Nachdem Vorsitzender Elmar Frank die Jahreshauptversammlung der Kolpingsfamilie Erfeld am Donnerstag eröffnet hatte, ging Schriftführerin Simone Zuber auf die Geschehnisse der beiden zurückliegenden Jahre ein.

2019 stand ganz im Zeichen der 775-Jahr-Feier Erfelds, in die sich die Kolpingsfamilie intensiv mit einbrachte: So erinnerte Zuber an die Einweihung zweier renovierter Bildstöcke, das Grünkernfest mit zahlreichen Höhepunkten und Verköstigung, die im Bürgersaal des Rathauses arrangierte Ausstellung „Erfeld, eine Zeitreise“ mit historischen Fotos und Gegenständen mit Bezug zu Erfeld und den Dankgottesdienst.

Darüber hinaus richtete man die Bezirksmaiandacht der Kolpingsfamilien, den Kolping-Gedenktag und einen „Werkstattabend“ für Kinder bei Elmar Frank aus. Besucht wurden auch einige Veranstaltungen der befreundeten Hardheimer Kolpingsfamilie.

Für 2020 fiel der Bericht kürzer aus, wenngleich der Verein auch in Corona-Zeiten Gottesdienste feierte, sich in privater Runde zur Erstellung des Erfelder Heimatkalenders traf und gemeinsam mit dem Kirchenchor Geschenktüten für die Senioren packte. Im Mai 2021 wurde eine Maiandacht mit Diakon Franz Greulich gefeiert, kurz danach die Erfelder Grillhütte gereinigt.

Über die Einnahmen und Ausgaben informierte Kassierin Eva-Maria Frank, der die Kassenprüfer Klaus Reinhart und Franz-Karl Dörr „100-prozentige Genauigkeit“ nachwiesen.

Nach der Entlastung des Vorstands meldete sich Vorsitzender Elmar Frank in eigener Sache zu Wort: „Die Pandemie hat auch uns gebremst, doch hat diese Zwangspause manchem durchaus gut getan“, gab er zu bedenken. Dennoch hoffe man auf neue gemeinschaftliche Erlebnisse und gesellige Vereinsveranstaltungen. In diesem Sinne beschloss man, sich in die Neugestaltung des schadhaften Zaunes am Erfelder Spielplatz einzubringen und das Engagement für heimische Bildstöcke fortzusetzen. Hier zeigte Frank die Wichtigkeit auf, das Dorf lebendig zu halten und Landflucht zu verhindern – eine Aufgabe, die insbesondere örtliche Vereine zu leisten haben. In diesem Zusammenhang erfreut sich der seit über zehn Jahren herausgegebene Heimatkalender mit alten und neuen Ansichten Erfelds großer Beliebtheit, nicht zuletzt bei in der Ferne lebenden Erfeldern.

Schließlich nutzte Frank die Gelegenheit zum Dank an alle Engagierten; die gute Zusammenarbeit sehe er auch als persönliche Bereicherung für sich selbst an. Das tat auch Präses Pfarrer Christian Wolff, der die freundliche Aufnahme an seiner neuen Wirkungsstätte und die sozialen Aspekte Kolpings lobte. So wie Adolph Kolping dereinst den Handwerksburschen beistand, bestärke die Bewegung die Gläubigen auch in der Gegenwart. „Es werden viele Ideen verwirklicht, die ineinander greifen“, hob er hervor.

Ehrungen

Geehrt wurden im Anschluss langjährige Aktive: Präsente und Urkunde erhielten Eva-Maria Frank (25 Jahre), Franz-Karl Dörr, Kuno Frank, Alfred Leinberger und Klaus Reinhart (jeweils 50 Jahre) sowie Erhard Geiger (60 Jahre). Sie alle hatten sich teils über Jahrzehnte hinweg im Vorstand, aber auch bei zahlreichen Arbeitseinsätzen und Angeboten an vorderster Front eingebracht und sind noch heute tragende Säulen der lebendigen Kolping-Gemeinschaft Erfelds, wie Elmar Frank betonte. Vor dem Abendessen dankte auch der langjährige Kolpingbruder Josef Löffler für das allzeit herzliche und aufrichtige Miteinander.