Gemeinsam auf Weihnachtskrippenfahrt

Das Bild entstand vor einigen Jahren in der Pfarrkirche St. Alban in der Erftalgemeinde. Auf Initiative des langjährigen Hausmeisters des katholischen Pfarrheims, Walter Bechtold, wurde in Hardheim kurzerhand die Geburt-Szene von Betlehem auf den Hardheimer Schlossplatz verlegt.

© Walter Bechtold