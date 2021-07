Gemeindeteam Hardheim soll sich formieren

Hardheim. Interessierte, die das Leben der Pfarrgemeinde mitentwickeln wollen, treffen sich am Donnerstag, 15. Juli um 20 Uhr im Pfarrheim Hardheim. Für die Pfarrgemeinde Hardheim mit Filialgemeinden soll ein Team entstehen, das sich für die vielfältigen Belange der Menschen, Gruppen und Vereine der Pfarrgemeinde stark macht, ein Gemeindeteam. Das Gemeindeteam hat das Leben in der Kirchengemeinde im Blick und entwickelt es gemeinsam weiter.

Es wird sich etwa viermal jährlich treffen. Stehen spezielle Projekte an, (zum Beispiel ein Pfarrfest) können sich jeweils kleine Teilgruppen treffen. Feste Mitglieder des Gemeindeteams sind jeweils zwei Pfarrgemeinderäte und zusätzliche Personen aus den verschiedenen Bereichen und Gruppen, die sich je nach anfallenden Themen und Projekten auch noch dazu finden können.

Ziel ist es, dass möglichst alle aktiven Gruppen/Vereine und Teams im Gemeindeteam vertreten sind. Diese Vertreter sind wieder vernetzt mit einem Pool von Helfern oder Vereinsmitgliedern, von denen sie unterstützt werden. So entsteht eine breite Basis, die das Gemeindeleben trägt.

Im Laufe der Zeit könnte so ein Pool von Helfern im sozialen Bereich, Praktikern die lieber Hand anlegen, als planen und vorbereiten, Entwicklern, die die Pfarrgemeinde zukunftsfähig machen möchten, Organisatoren für Aktionen und sehr gerne auch Neuzugezogene, die den Blick von außen mit einbringen können. So kann es gelingen, das Leben in der Kirchengemeinde aktiv mitzugestalten.

