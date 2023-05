Gelerntes gleich in der Praxis ausprobiert

Höpfingen. Die Einführung des Digitalfunks schreitet zügig voran und befindet sich bereits mitten im täglichen Gebrauch. Die DLRG-Einsatzgruppen sind landesweit, so auch im Bezirk Frankenland (Neckar-Odenwald Kreis und Main-Tauber Kreis) mit digitalen Funkgeräten ausgestattet. Auch bei den Kameraden vom Roten Kreuz hat die Digitalisierung Einzug gehalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Somit hat es sich angeboten, einen gemeinsamen Lehrgang nach den Grundsätzen der „Rettungsdienst-und Hilfsorganisationen in Baden Württemberg „ durchzuführen. Gleich zwei Kurse wurden angeboten. Ein Grundkurs für die Neulinge und ein Upgrade Kurs für Einsatzkräfte, die eine Analogfunkausbildung haben. An zwei Terminen wurden die Grundkursteilnehmer am PC geschult, um dann am Sonntag in den Schulungsräumen der DLRG Gruppe Höpfingen, die Präsenzveranstaltung zu besuchen.

Unter der Leitung des IuK Referenten des Bezirks Frankenland, wurden die Teilnehmer an 16 Unterrichtseinheiten geschult. Dabei wurden die Themen Rechtsgrundlagen, Sprechfunkbetrieb, Grundlagen des Digitalfunks, Rufgruppenkonzept und Gerätekunde behandelt. Natürlich durfte die praktische Handhabung der digitalen Funkgeräte nicht fehlen. Der Upgrade Kurs wurde durch ein Onlineseminar im gemeinsamen Lerncampus der DRK Landesschule Baden Württemberg und des DLRG Landesverbandes Baden vorbereitet.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Versammlung des Kreisfeuerwehrverbands Hohe Feuerwehrehrung für Gerd Mayer Mehr erfahren

Gleich dem Grundkurs wurde dann am Samstag der theoretischen Teil wiederholt und mit einer Erfolgskontrolle abgeschlossen. Anschließend ging es auch hier zum Praktischen Teil um die Handhabung der verschiedenen Gerätehersteller kennenzulernen und deren Funktionen auch gleich auszuprobieren.