Geld für einen guten Zweck

Hardheim. Die Aktion „Spenden statt Karten“ der Gemeinde Hardheim gibt es auch in diesem Jahr wieder. Sie besteht bereits seit vielen Jahren und unterstützt gemeinnützige Projekte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Hardheimer Gemeinderat hat beschlossen, den eingehenden Gesamtbetrag anteilig jeweils zu einem Drittel an das Tierheim des Tierschutzvereins Mosbach und Umgebung in Dallau, an den Förderverein Pro Bad zum Erhalt des Familienbades der Nachbargemeinde Höpfingen sowie an den geplanten Waldkindergarten der Gemeinde Hardheim zu spenden.

Teilnehmer können ihren Betrag bis spätestens Freitag, 10. Dezember überweisen. Die Spenderliste wird im Mitteilungsblatt der Gemeinde, das jeder Haushalt erhält, kurz vor Weihnachten veröffentlicht.

Die Konto-Nummern:

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sparkasse Tauberfranken IBAN DE85 6735 2565 0005 0001 79.

Volksbank Franken IBAN DE68 6746 1424 0021 0124 08.

Volksbank Main Tauber IBAN DE37 6739 0000 0025 6199 00.