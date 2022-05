Geld für das Zeltlager

Hardheim. Eine Spende von 1500 Euro des Lions Clubs Madonnenland ist „wertvolle und dankbar angenommene Hilfe im Bemühen um die Finanzierung unseres diesjährigen KjG- Zeltlagers“, so Felix Feuerstein und Nicole Müller zusammen mit Philipp Pahl bei der Überreichung des Schecks durch den Präsidenten Bernhard Bischof zusammen mit Gaby Rösch.

Zur Sprache brachten sie die auf den Veranstalter KjG zukommenden verschiedensten gestiegenen Aufwendungen für das Zeltlager wie etwa bei den Speditions- und Fahrtkosten, bei den Ausgaben für für Lebensmittel. Zudem gelte es bei der Ernährung auch die Vorlieben der gestiegenen Zahl von Vegetariern und der noch bescheidenen Zahl von Veganern zu berücksichtigen.

Dass im Verlauf des Jahres weitere finanzielle Aufwendungen für andere Aktivitäten der KjG wie zum Beispiel Bubble Soccer oder auch für die Sportsnight, Weihnachtsmarkt und Christmas Coming-Home-Party anfallen, wurde ebenfalls angesprochen.

Daher freute sich Bernhard Bischof als Präsident des Lions Club Madonnenland zusammen mit Gaby Rösch, die Hardheimer KjG mit dem Betrag von 1500 Euro unterstützen zu können. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die Intentionen des Lions Clubs Madonnenland und dessen alljährliche Spendenbereitschaft auch mit Blick auf Nachhaltigkeit. In Verbindung damit verdeutlichte er die Bedeutung des alljährlichen Adventskalenders und der damit verbundenen Absicht, durch dessen Verkauf Kinder und Benachteiligte in der Region jährlich mit insgesamt 50 000 Euro unterstützen zu können. Der Adventskalender brachte Einnahmen von rund 55 000 Euro ein. Sie eröffnen dem Lions Club denn auch die Spendenmöglichkeiten. Der Lions Club habe im Verlauf seines 20-jährigen Bestehens seit dem 1. Juni 2002 mit dem erwirtschafteten Spendenbetrag von insgesamt 500 000 Euro viel Freude vermittelt und großzügige Hilfe geleistet.

Mit der Überreichung der Spende an die KjG in der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen verband Präsident Bernhard Bischof gute Wünsche des Lions Clubs für die Veranstalter und Organisatoren des Zeltlagers. Markus Wildner machte sich zum Sprecher der KjG und überbrachte im Namen von Pfarrer Wolff den Dank der Pfarrgemeinde für die großzügige Unterstützung des Zeltlagers das rund 90 Kinder in den großen Ferien in Mauren bei Harburg genießen mögen. Z