Gefährliche Verkehrslage

Hardheim. Die Bürgerfragestunde nutzte Klaus Farrenkopf, um sich über eine „massive Zunahme“ des Straßenverkehrs im Bereich der Straße „Am Triebweg“ zu beschweren. Ursache seien das neue Wohngebiet und – vor allem – Lkw der in der ehemaligen Nike-Stellung angesiedelten Firmen. Oft werde zudem die dort gültige Tempo 30-Zone und „Rechts vor Links“ missachtet.

„In dem Bereich sind viele Kinder unterwegs. Es kam bereits zu gefährlichen Situationen. Das kann nicht so bleiben“, so Farrenkopf.

Er schlug vor, an geeigneter Stelle eine Geschwindigkeitsmessanlage zu installieren. Außerdem erkundigte er sich nach dem Planungsstand in Sachen „zweite Querspange“.

Bürgermeister Volker Rohm betonte, dass die Beschilderung und Kennzeichnung im genannten Bereich gut und deutlich sei. Die Autofahrer – vor allem die ortskundigen – hielten sich nur leider nicht daran. Verstärkt werde das Problem derzeit durch die Umleitung wegen der Baustelle in der Querspange (Bereich Rewe-Markt). Hier sei in etwa zwei Monaten endlich wieder Entspannung in Sicht.

Eine Messanlage werde in naher Zukunft wieder installiert. Und die „zweite Querspange“ sei tatsächlich Thema in der nächsten Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbands. gf