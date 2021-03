Hardheim/Höpfingen. Trotz begrenzter Sitzplätze wird es an Gründonnerstag in der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland wie bisher nur einen gemeinsamen Abendmahlsgottesdienst für alle geben. Die Anmeldung dazu ist über die Homepage möglich. Dieses Gedenken an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern soll deutlich machen, dass wir uns heute, wie die Jünger damals um einen Tisch versammeln. Traditionell würde bei diesem Gottesdienst die Kommunion in beiderlei Gestalt angeboten, was in diesem Jahr nicht möglich ist.

Vertreter aller Gemeinden tragen nach der Feier die Gefäße mit dem eucharistischen Brot feierlich aus der Kirche und bringen sie in ihre Pfarrgemeinden. So soll deutlich werden, dass wir alle von diesem einen Brot genährt werden. Im Anschluss an den Gottesdienst bieten um 21.30 Uhr die Gemeinden Bretzingen, Erfeld und Gerichtstetten in ihren Kirchen eine Anbetungsstunde an. In Hardheim beginnen um 23 Uhr die Frauengemeinschaft gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen aus der Familien- und Kinderarbeit mit der Gestaltung der Anbetungsstunden der liturgischen Nacht. Dafür wird in diesem Jahr die Seitenkapelle in der Pfarrkirche St. Alban genutzt. Stündlich wechseln die Teams aus den verantwortlichen Gebetskreisen Lindenberg, Lebensquell, Bibelkreis Franziskus nach eigener Einteilung, bis schließlich um 6 Uhr morgens die Kolpingfamilie und Verein Dienst am Nächsten den Abschluss bilden.