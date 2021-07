Ganztages-Tour mit dem Fahrrad

Hardheim. Der Verein Mühlenradweg Erftal führt am Donnerstag, 22. Juli, eine Radtour ins Main- und Taubertal durch. Die etwa 65 Kilometer lange Tour ist öffentlich und für Pedelec-Fahrer mit vollgeladenem Akku sowie Fahrradfahrer mit guter Ausdauer geeignet. Es wird in normaler Alltagsgeschwindigkeit gefahren, und es werden regelmäßige Pausen eingelegt. Ebenso ist im Bereich Wertheim eine Einkehr vorgesehen. Abfahrt ist um 10 Uhr am Schlossplatz in Hardheim. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos. Es wird überwiegend auf Radwegen, Feld- und Waldwegen gefahren, die größtenteils asphaltiert und gut befahrbar sind, sowie auf wenig befahrenen Straßen. Das Tragen eines Fahrradhelmes wird vorausgesetzt. Ebenso sind die am Veranstaltungstag geltenden Corona-Regeln zu beachten. Bei extrem schlechter Witterung fällt die Tour aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1