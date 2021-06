Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Krankenhausverband Hardheim-Walldürn - Verabschiedung nach 36 Jahren Dienst zum Wohl der Patienten / Rundherum eine „Vorzeigeschwester“ „Ganz dickes Dankeschön“ für Hardheimer Krankenschwester Carmen May

Ein Jahr nach ihrem 35-Jahr-Dienstjubiläum beim Krankenhausverband Hardheim-Walldürn und speziell am Hardheimer Krankenhaus wurde Carmen May in den Ruhestand verabschiedet. Das sorgte für bewegte Gefühle.