Ein Jahr nach ihrem 35-Jahr-Dienstjubiläum beim Krankenhausverband Hardheim-Walldürn und speziell am Hardheimer Krankenhaus wurde Carmen May in den Ruhestand verabschiedet. Das sorgte für bewegte Gefühle.

Hardheim. Verbandsvorsitzender und Bürgermeister Volker Rohm hob in seiner Laudatio die wesentlichen Punkte im beruflichen Leben Carmen Mays hervor, die nun aus gesundheitlichen

...