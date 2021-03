Hardheim. Gleich drei Tagesordnungspunkte der Gemeinderatssitzung am Montag beschäftigten sich mit der Feuerwehr. Deswegen war es wenig verwunderlich, dass eine beachtliche Zahl an Floriansjüngern auf den Zuschauerrängen in der Erftalhalle Platz genommen hatte.

Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr und Peter Schollmeier vom Landratsamt stellten dem Gremium zu Beginn den Digitalfunk vor. Alle Feuerwehren im Neckar-Odenwald-Kreis sollen damit ausgestattet werden, weshalb ein gemeinsames Ausschreibungsverfahren vorgeschlagen wurde, das Gremium befürwortete dies einstimmig. Nach der ersten Grobschätzung belaufen sich die Kosten der Gemeinde für die Digitalisierung auf rund 96 000 Euro.

Zwei neue Fahrzeuge

Ebenso stimmte der Gemeinderat der Anschaffung eines neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF 20) für die Abteilungswehr Hardheim zu. Der Löschwagen kostet rund 470 000 Euro. Es wird mit einer Lieferung in 26 Monaten gerechnet.

Eine „langgehegte Forderung der Feuerwehrführung“ ist, so Kämmerer Schretzmann, ein Kommandowagen. Nach Rücksprache mit der Wehr habe man einen Gebrauchtwagen, einen BMW X1, vorgeschlagen, welcher einstimmig für rund 37 000 Euro bewilligt wurde. mg