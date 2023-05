„Fundament des Unternehmens“

Hardheim. Dank und gebührende Anerkennung für treue Begleitung und engagierten Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den letzten 30 Jahren liegen der Leitung des Hardheimer Pflegeheims Baulandhaus immer wieder sehr am Herzen. So wurden diese vor einigen Tagen denn auch zu einer Firmenfeier in das Waldhotel „Wohlfahrtsmühle“ eingeladen, wo Ehrungen und Auszeichnungen anstanden.

Erfolgreiche Jahre

Torsten Busch dankte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die großartige Zusammenarbeit im Verlauf der letzten drei Jahrzehnte und vor allem auch in der schwierigen Zeit der Pandemie. So könne man dank ihres unermüdlichen Einsatzes insgesamt auf zufriedene und erfolgreiche 30 Jahre des Pflegeheims Baulandhaus zurückblicken, das sich seit dem Jahr 1992 im Besitz der Familie Busch befindet.

Torsten Busch bedauerte, dass die Feierlichkeiten der Corona-Epidemie wegen verschoben werden mussten. Doch freute er sich um so mehr, dass anstehende Jubiläen einschließlich der vergangenen drei Weihnachtsfeiern endlich nachgeholt werden konnten. Denn insbesondere in der Zeit des Fachkräftemangels gelte es zu zeigen und zu verdeutlichen, dass die Treue von Angestellten besonders geschätzt werde. Und gerade auch in einem Familienbetrieb sei es von großer Bedeutung, über verlässliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verfügen und sich auf diese verlassen zu können. „Denn“, so Torsten Busch, „ sie sind das Kapital und das Fundament eines erfolgreichen Unternehmens“.

So freute er sich, gleich mehrere Auszeichnungen und Ehrungen vornehmen sowie treue Mitarbeit und engagierten Einsatz im Verlauf von insgesamt dreißig Jahren anerkennen zu können. Von ihm ausgezeichnet wurden Martin Schmitt (15 Jahre), Isabell Gremminger (20 Jahre), Galina Leonov (20 Jahre) , Tanja Müller (25 Jahre), Julia Busch (25 Jahre) und Rosa Jochim (30 Jahre). Z