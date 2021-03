Hardheim. Die Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland feiert am Sonntag, 14. März, um 10.30 Uhr in St. Alban Hardheim einen Gottesdienst, der vom Team Trauerbegleitung vorbereitet und mitgestaltet ist. Traditionell wären zu diesem Gottesdienst alle Familien angeschrieben worden, die im Laufe der letzten zwölf Monate einen lieben Menschen verloren haben. Durch die eingeschränkte Zahl an Sitzplätzen in der Kirche haben die Verantwortlichen in diesem Jahr davon abgesehen. Die Messe wird für alle, die nicht in Präsenz mitfeiern können und wollen, im Livestream in die Häuser übertragen. Auf der ersten Seite der Homepage https://www.se-madonnenland.de/ findet sich der Link zum YouTube Kanal.