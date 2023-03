Für Lkw gilt „Tempo 30“

Bretzingen. Nachdem Behördenvertreter bei einem Vor-Ort-Termin Anfang Februar die Situation in der Bretzinger Ortsdurchfahrt begutachtetet hatten, wurden jetzt erste Maßnahmen umgesetzt: Seit Dienstag gilt, aus Richtung Erfeld kommend, „Tempo 30“ für Lastkraftwagen ab 7,5 Tonnen vor der Kurve an der Einfahrt in die Heckenstraße.

Unfall im Dezember

Im Dezember war nämlich ein Lkw aufgrund von Schneeglätte von der Straße abgekommen und in das Haus von Familie Lenk gekracht. Die Schäden sollen nun im Frühjahr behoben werden (wir berichteten). „Die Fahrer können wohl mit der Kurve nicht umgehen“, sagte Bürgermeister Stefan Grimm bei der Verkehrsschau im Februar. Deswegen forderten die Ortschafts- und Gemeindeverwaltung mindestens „Tempo 30“ in dieser gefährlichen Kurve – das wurde nun umgesetzt.

Zuvor hatte die Straßenverkehrsbehörde des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn (GVV) mit einem Statistikgerät den Verkehr gezählt und die Geschwindigkeit gemessen.