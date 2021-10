Für einen guten Zweck gespielt

Hardheim. Mit der Gründung der Stiftergemeinschaft Tauberfranken hat sich die Sparkasse Tauberfranken zum Ziel gesetzt, möglichst viele Menschen zu motivieren, gemeinnützige Zwecke und Projekte finanziell zu unterstützen – sei es mit Gründung einer eigenen Stiftung oder mit Spenden zu aktuellen Projekten. Die Flutkatastrophe in Teilen der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat für verheerende Schäden gesorgt.

Die betroffenen Sparkassen-Regionalverbände haben eigens Konten eingerichtet, um Spenden zu sammeln und diese schnell sowie strukturiert an die Betroffenen zu verteilen, die zum Teil ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben. Vom Deutsche Sparkassen- und Giroverband in Berlin wurden zentral für die gesamte Sparkassen-Finanzgruppe bereits zwei Millionen Euro in die Katastrophengebiete gespendet, zudem wurden alle Sparkassen zur Fortführung dieser Aktion aufgerufen.

Die Stiftergemeinschaft Tauberfranken nahm diese zentrale Maßnahme zum Anlass für einen weiteren Spendenaufruf im Geschäftsgebiet der Sparkasse Tauberfranken, der von den Fränkischen Nachrichten als Medienpartner unterstützt wird. Diese Idee ist über die Grenzen des Landkreises hinaus auf gute Resonanz gestoßen, heißt es in der Mitteilung der Verantwortlichen.

Nun spendete auch die Handballabteilung des TV Hardheim 1300 Euro. „Hierbei handelt es sich um den Erlös eines Benefiz-Spiels des TV Hardheim bei dem sich erfreulicherweise Spieler, Handballabteilung und letztlich sogar die jeweiligen Gegner finanziell eingebracht haben“, erklärte Handballabteilungsleiter Manfred Dörr.

Der Vorsitzende des Vorstands der Sparkasse Tauberfranken, Peter Vogel, bedankte sich für das tolle Engagement der Hardheimer.

„Auch weiterhin können Spenden für die Flutopfer getätigt werden. Verwaltungs- und Bearbeitungsgebühren übernimmt die Sparkasse Tauberfranken. So bleibt gewährleistet, dass jeder gespendete Euro bei den Betroffenen ankommt.“ so der Sparkassen-Chef.