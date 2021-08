Für bleibende Werte gesorgt

Gerichtstetten. In der vergangenen Woche fand in der Turnhalle in Gerichtstetten die Jahreshauptversammlung des Bürgervereins Gerichtstetten statt. Corona-bedingt wurde der Bürgerverein wie alle Vereine, in seinen gewohnten Aktivitäten „ausgebremst“. Dennoch war er immer wieder präsent und sorgte mit neuen Ideen und deren Umsetzung für bleibende Werte in der Dorfgemeinschaft.

Vorsitzender Wolfgang Walzenbach hieß zahlreiche Mitglieder des Vereins willkommen und dankte ihnen für ihre Mithilfe bei allen den Aktivitäten der vergangenen zwei Jahre. In seinem kurzen Rückblick beleuchtete er im Besonderen die Ortsverschönerung durch zahlreichen Blumenschmuck, die finanzielle Unterstützung beim Bau des Radweges zwischen Erfeld und Gerichtstetten sowie der Realisierung des geschichtlichen Rundgangs von Gerichtstetten. Derzeit hat der Verein 50 Mitglieder.

Nach dem Totengedenken berichtete Schriftführerin Kristin Mader ausführlich von den Aktivitäten seit März 2019, dem Datum der vergangenen Generalversammlung. Insgesamt 15 Mal traf sich der Vorstand in diesem Zeitraum.

Der Blumenschmuck im ganzen Ort, der Dorfplatz und Arbeiten am Keltendorf forderten auch in Zeiten von Corona immer wieder den Einsatz der Mitglieder. Ein Kartoffelfest und Weihnachtsmarkt gab es letztmals im Jahr 2019. Dafür wurde die Idee zu den naturnahen Teichen am Maisen- und Zigeunerbrunnen umgesetzt und auch das Projekt „Geschichtlicher Rundgang“ wurde in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen. Am Ende ihrer Ausführungen sprach sie Anita Seitz, Jenny Damico und Bertram Linsler einen besonderen Dank aus, da diese auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausscheiden.

Aus dem Bericht von Kassierer Bernd Schretzmann erfuhr man danach ausführlich, wie sich der Bürgerverein auch finanziell in der Dorfgemeinschaft einbrachte. Dank der Einnahmen aus Veranstaltungen und Spendengeldern schaffte man den Defibrillator am Feuerwehrgerätehaus und ließ einen Bildstock am Dorfplatz restaurieren. Ebenso finanzierte der Verein neben einer mobilen Lautsprecheranlage die Stationäre in der Turnhalle und einen Schaukasten am Dorfplatz.

Gefördert wurden auch die Hinweistafeln des geschichtlichen Dorfrundganges und auch für den neuen Radweg zwischen Erfeld und Gerichtsteten gab es vom Bürgerverein eine Zugabe von 10 000 Euro (wir berichteten). Kassenprüfer Klaus Schulz und Lothar Fischer bestätigten Bernd Schretzmann eine korrekte Kassenführung. Ein besonderes Lob für Jenny Damico für ihre unermüdliche Arbeit im Zusammenhang mit dem geschichtlichen Rundgang gab es von Günter Ullrich, bevor auf Antrag von Klaus Schulz der Vorstand einstimmig entlastet wurde.

Per Handzeichen wurden danach der Vorsitzende Wolfgang Walzenbach, sein Stellvertreter Karl Schretzmann, Kassierer Bernd Schretzmann und Schriftführerin Kristin Mader in ihren Ämtern bestätigt. Als Beisitzer fungieren weiterhin Doris Kaufmann, Günter Müller, Günter Ullrich, Harald Schmieg, Jürgen Schretzmann, Gerhard Heilig und Josef Seitz. we