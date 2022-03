Frühlingskonzerte in der Erftalhalle

Schweinberg. Nach einer knapp zweijährigen, coronabedingten Zwangspause ist es wieder soweit: Am Samstag, 9. April, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 10. April, um 18 Uhr präsentiert der Musikverein Schweinberg seine beiden Jahreskonzerte in der Erftalhalle Hardheim.

Unter dem Motto „Mit Musik in den Frühling“ steht ein abwechslungsreicher Konzertabend mit Titeln verschiedener Stilrichtungen auf dem Programm. Diese reichen von klassischer Musik („Air for Band“), über Filmmusik („Harry Potter“, „Herr der Ringe“, „Aladdin“) bis hin zu moderner Popmusik von Josh Groban und Pink. Ebenso können sich die Besucher mit „80er Kult(Tour)“ auf Highlights aus den 1980er Jahren und auf einen Ausflug zu den Nordlichtern („Aurora Borealis“) freuen.

Die musikalische Leitung des Gesamtorchesters liegt in den bewährten Händen seines Dirigenten Luk Murphy. Auch die Mini-Band des Musikvereins Schweinberg unter der Leitung von Kevin Nied wird ihr musikalisches Können unter Beweis stellen.

