Auf dem Friedhof in Gerichtstetten gibt es aufgrund der Bodenbeschaffenheit massive Probleme bei Erdbestattungen.

Wie Bürgermeister Volker Rohm und Bauamtsleiter Daniel Emmenecker in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Montag erläuterten, ist das Erdreich auf dem Friedhof des Hardheimer Ortsteils so stark lehmhaltig, dass dadurch der Verwesungsprozess massiv beeinträchtigt wird.

