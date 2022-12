Freude für Ballett-Fans

Hardheim/Buchen. Höchst begeistert zeigten sich 35 Besucher aus dem Neckar-Odenwald-Kreis und auch aus dem Main-Tauber-Kreis bei dem von der VHS-Außenstelle Hardheim organisierten Besuch der Aufführung des Balletts „Der Nussknacker“ in der Choreographie von Edward Clug mit der Musik von Peter Tschaikowsky in der Staatsoper in Stuttgart. In vollen Zügen genossen sie die Aufführung des zu den berühmtesten und beliebtesten Balletten des internationalen Repertoires zählenden Werks mit seiner weihnachtlichen Geschichte basierend auf der fantasievollen literarischen Vorlage von E.T.A. Hoffmann, die reichlich Stoff zur Inspiration und für Interpretationen zur Gestaltung eines abwechslungsreichen Balletts liefert.

Nach dem Verlust einer von John Cranko herausgebrachten Version wurde diese Lücke in Stuttgart von Ballettintendant Tamas Detrich nach fünfzig Jahren mit einer spektakulären Neuproduktion des international gefragten Choreographen Clug in einer Ausstattung des legendären Bühnen- und Kostümbildners Jürgen Rose geschlossen .

Die Besucherinnen und Besucher erlebten freudig das großangelegte Handlungsballett mit der Geschichte um das Mädchen Clara, das von ihrem Patenonkel Drosselmeier einen Nussknacker zu Weihnachten geschenkt bekommt. Der ist in Wahrheit dessen verzauberter Neffe, der von dem bösen Mausekönig mit einem Fluch belegt wurde. Die Besucher erlebten das in begeisternder Manier zusammen mit vielen jungen Talenten und den großartigen Solisten dargestellte und aufgeführte Geschehen um Clara, die sich in den groteskkomisch aussehenden Nussknacker verliebt hat und es tatsächlich mit dem Nussknacker und den mit ihr tanzenden Spielzeugen schafft, den Mausekönig zu besiegen, Drosselmeiers Neffen vom Fluch des Mausekönigs zu befreien und mit ihm letztlich vereint zu sein. Z