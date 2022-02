Freude am Brauchtum nach außen getragen

Hardheim. Wer hat das am „fastnachtlichsten“ dekorierte Haus im närrischen Wolfsheim? Eine Frage, die die FG „Hordemer Wölf“ am Sonntag klärte: Rund zwei Stunden lang marschierte eine Gruppe engagierter „Wölfe“ durch die Straßen und Gassen, um die schönsten Dekorationen zu prämieren.

Kein Kriterienkatalog

„Einen festen Kriterienkatalog gibt es nicht – wir freuen uns einfach über jeden, der mitmacht und Haus und Hof närrisch dekoriert. Es zählen die Bereitschaft, dabei zu sein und die sichtbar nach außen getragene Freude am Brachtum. So gibt es auch keine in dem Sinne großartigen Preise, sondern wie sonst auch Urkunden und Sticker zum Dank“, erklärte Präsident Daniel Weber während des Spaziergangs.

Spannender Spaziergang

Er war gemeinsam mit Vorsitzendem Michael Grimm, Vizepräsident Dominik Ebert, Ritter Wolf und Margarete (Ralf Schmollinger und Sandra Erhard) sowie Vorstandsmitgliedern und weiteren Aktiven unterwegs, natürlich im Kostüm und bester Laune bei passendem Wetter. „Es ist immer wieder spannend, wie kreativ Dekorationen sein können. Und allen, die sich die Zeit nehmen und Mühe geben, wollen wir mit dieser Aktion von Herzen danken“, merkte er an.

Dahinter steckte auch ein persönlicher Gedanke: „Trotz allem Verständnis für die Corona-Lage ist es aus unserer Sicht traurig, dass die Fastnacht auch heuer nicht wie gewohnt zelebriert werden kann. Daher ist es umso schöner, wenn man an Fastnacht durch Hardheim geht und mit dekorierten Häusern und Gärten sieht, dass Fastnacht ist“, bemerkte Vorsitzender Michael Grimm.

Präsenzfastnacht im Blick

Bei der Aktion handele es sich jedoch keinesfalls um eine Alternative zur traditionellen Straßen- und Saalfastnacht - ganz im Gegenteil: „Wir wollen definitiv wieder zurück zur Präsenzfastnacht“, so Daniel Weber abschließend. ad